#Album jeunesse

Jour de printemps en musique

Anaïs Brunet

ActuaLitté
Quatrième et dernier titre de la série d'Anaïs Brunet dédiée aux saisons ! C'est le printemps ! Mimi a hâte de jardiner, de ramasser les feuilles, de nourrir les oisillons, de bêcher le potager... Il a tout ce qu'il faut dans sa brouette ! Mais dans le jardin, il n'y a pas de feuilles mortes à ramasser, plutôt un tapis de fleurs fragiles à éviter, des oisillons déjà nourris par leur maman, et des petites pousses de légumes qu'il faut laisser en paix ! Mimi s'allonge avec son chat Tosca... La nature n'a pas besoin de lui pour se réveiller ! Mais elle est si belle à observer ! Une célébration joyeuse de la nature au printemps. L'Arlésienne est une musique de scène, d'airs gais et variés, de Georges Bizet pour la pièce éponyme Alphonse Daudet. Cette partition, adaptée en deux suites pour orchestre, dont sont extraits les musiques de ce livre, remporte dès le 1er concert un très vif succès. Le carillon du premier extrait sonne l'heure du retour du printemps, Mimi et Tosca sont tout heureux de partir jardiner ; les violons de la deuxième suite miment les sauts de Tosca dans le jardin...

Par Anaïs Brunet
Chez Editions Didier

Auteur

Anaïs Brunet

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres sonores

Jour de printemps en musique

Anaïs Brunet

Paru le 04/03/2026

14 pages

Editions Didier

12,50 €

ActuaLitté
9782278120062
