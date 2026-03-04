Dans Les Tendresses de Zanzibar, Thomas Morales nous raconte un homme et une femme. Comment ils se sont aimés. Leurs rires, leurs fêlures, leurs caresses. La géographie sentimentale de leur histoire est une fugue permanente. Entre Paris et la province, leurs coeurs balancent. Ennio Flaiano et Philippe de Broca s'invitent dans la conversation. Des actrices oubliées passent, s'attardent, comme sorties d'un film de Sorrentino. Rome et la Corse ont pour les amoureux le charme des paradis perdus et des chansons de Lucio Battisti. Ils aiment la lenteur, celle des plages et du soleil, mais ne détestent pas la vitesse, quand il s'agit de conduire à tombeau ouvert sur des routes départementales. La mort, parfois, est plus abrupte qu'un virage. Ceci est un roman d'amour, écrit de la plus délicate des plumes, à la fois quête mélancolique des jours heureux et lettre d'adieu. En refermant ces pages, la gorge serrée, ces mots, tel un écho : "Ne me secouez pas, je suis plein de larmes".