Ancienne étudiante en philosophie exerçant l'étrange métier de peintre sur cailloux, Léna traverse une période de dépression à la suite du départ de Noé, l'homme avec qui elle espérait fonder une famille. Lors d'une mission artistique dans le mystérieux château de K. , elle fera deux rencontres décisives à travers lesquelles elle tentera de guérir ses blessures : l'une avec le roman d'une écrivaine disparue, Féline Furiol, dont le destin rappelle celui de notre héroïne nullipare ; l'autre avec un animal qui la fascine : une poule, prénommée Gilda, dont l'unique activité est de couver ses oeufs... Portrait d'une femme en crise s'interrogeant sur ce qu'elle appelle sa "nature morte", La Dynamique de l'oeuf est aussi une enquête érudite et loufoque sur la figure de la poule dans tous ses états. En convoquant la science et la philosophie, l'art contemporain et la littérature - on y croise l'oeuf de Brancusi, le poulet de Ron Mueck, John Berger ou Anna Tsing -, Céline Curiol donne le roman iconoclaste et féministe d'une héroïne qui cherche des réponses sur la maternité et l'origine de la vie en explorant le paradoxe millénaire de la poule et de l'oeuf.