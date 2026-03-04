Les Fallacieux

Fallacieux : Qui cherche ou vise à tromper. Alors que la campagne présidentielle de 2012 bat son plein, un mystérieux homme d'affaires de 48 ans végète dans une clinique de soins palliatifs pour VIP. Tétraplégique depuis peu, le visage recouvert de bandages, il réclame le suicide assisté. C'est ainsi que la jeune docteur Vergne se voit confier la délicate mission d'évaluer le patient et de décider ou non de l'aider à "partir" . Face à la réticence manifeste de la doctoresse, le businessman finit par lui avouer un terrible secret. S'ensuit une nuit de duel verbal, durant laquelle il revient sur ses débuts et dépeint une époque où tous les coups étaient permis à qui voulait réussir. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman implacable et diabolique explore avec brio les tréfonds de l'âme des pires manipulateurs. Guillaume Clicquot est écrivain et scénariste. Après avoir signé Garde tout, surtout les gosses ! et Poivre et sel, qu'il a adaptés au cinéma sous les titres de Papa ou maman et Joyeuse retraite ! il a notamment publié, en 2023, Prenez-moi pour une conne... , qui a conquis plus de 30 000 lecteurs, puis, en 2024, La Fille du terrassier (Fayard).