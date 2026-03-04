Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les Fallacieux

Guillaume Clicquot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fallacieux : Qui cherche ou vise à tromper. Alors que la campagne présidentielle de 2012 bat son plein, un mystérieux homme d'affaires de 48 ans végète dans une clinique de soins palliatifs pour VIP. Tétraplégique depuis peu, le visage recouvert de bandages, il réclame le suicide assisté. C'est ainsi que la jeune docteur Vergne se voit confier la délicate mission d'évaluer le patient et de décider ou non de l'aider à "partir" . Face à la réticence manifeste de la doctoresse, le businessman finit par lui avouer un terrible secret. S'ensuit une nuit de duel verbal, durant laquelle il revient sur ses débuts et dépeint une époque où tous les coups étaient permis à qui voulait réussir. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman implacable et diabolique explore avec brio les tréfonds de l'âme des pires manipulateurs. Guillaume Clicquot est écrivain et scénariste. Après avoir signé Garde tout, surtout les gosses ! et Poivre et sel, qu'il a adaptés au cinéma sous les titres de Papa ou maman et Joyeuse retraite ! il a notamment publié, en 2023, Prenez-moi pour une conne... , qui a conquis plus de 30 000 lecteurs, puis, en 2024, La Fille du terrassier (Fayard).

Par Guillaume Clicquot
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Guillaume Clicquot

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Fallacieux par Guillaume Clicquot

Commenter ce livre

 

Les Fallacieux

Guillaume Clicquot

Paru le 04/03/2026

381 pages

Editions du Rocher

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782268112978
9782268112978
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.