Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les Précurseurs

Loïc Merle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'aplomb des plateaux de Lozère, se dessine la silhouette éclatante et libre d'Augusta, qui aura passé sa vie à suivre ces chemins escarpés - ses sentiers adorés. D'elle on entrevoit des images, on la devine joyeuse, dispensant quelques conseils à son petit-fils, Loïc. Des années plus tard, Loïc cherchera des réponses auprès d'une autre augure. Entre les pages du "Journal" de Jean- Luc Lagarce, il emprunte les portes dérobées d'une oeuvre obsédée par l'éternel retour et les origines ; s'y reconnaît, parfois. Sans doute ce livre est-il un hommage singulier : dans une prose magnétique, Loïc Merle y brosse le portrait émerveillé d'une femme humble, qui toujours veilla sur les siens. D'un repère à l'autre - l'amour d'une grand-mère, la dévotion à l'art de l'auteur de "Juste la fin du monde" -, il dresse un monument à cette part du passé qui nous constitue, que l'on souhaiterait transmettre. Et que la littérature permet de rendre, à travers les années, plus vive que jamais.

Par Loïc Merle
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Loïc Merle

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Précurseurs par Loïc Merle

Commenter ce livre

 

Les Précurseurs

Loïc Merle

Paru le 04/02/2026

173 pages

Actes Sud Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330216283
9782330216283
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.