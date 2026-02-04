Un terroriste a pris le contrôle de l'arsenal nucléaire mondial et menace de faire exploser la planète. A court de solutions et grâce à une formidable invention gardée secrète, le gouvernement donne son feu vert pour télétransporter à notre époque le plus grand enquêteur de l'Histoire, Maxence Desjardin, surnommé la Chouette. Le voyage dans le temps est un succès, mais les "intuitions" de Desjardin tombent à plat. Pétri des préjugés de son XIXe siècle, le superflic doit pourtant faire équipe avec deux femmes : Jennifer Martinelli, génie scientifique asociale, et Yasmine Rajabali, brillante policière mise sur la touche. Ensemble et malgré leurs différences, parviendront-ils à sauver le monde ? Roman d'une originalité folle, à l'intrigue haletante et à l'humour désopilant, "La Chouette a sept jours pour sauver le monde" ne renouvelle pas seulement le genre du polar, il l'ébouriffe !