Rien de caché

"Tout avait été dit, dès le début, en totale transparence. Je m'étais toujours su adopté. Aucun secret de famille. Mais il est bien connu que la vérité cache autant qu'elle montre". Anthony sait depuis toujours qu'il est né sous X et ne ressent aucun besoin de connaître sa mère biologique. Jusqu'au jour où une vétille administrative et la naissance de son premier enfant ébranlent tout ce qui fondait son histoire. C'est ainsi que l'auteur, philosophe qui s'est voué à l'exploration de la vérité, ose se tourner vers le doute le plus radical et la quête de ses origines. Entre vertige et dérision, ce texte sonde nos plus anciennes certitudes : comment se frayer un chemin dans l'écheveau des récits où nous sommes pris et que l'on appelle notre identité ?