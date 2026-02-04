Voyage en Iran

Ce récit est une traversée des paysages iraniens, de Chiraz à Meched, d'Ispahan à Persépolis et Téhéran en passant par le golfe Persique. Au cours de ce long voyage, l'auteur livre ses réflexions et se laisse gagner par les souvenirs de son propre pays, la Turquie. D'hôtels en cafés, de splendeurs architecturales en bibliothèques remarquables, Nedim Gürsel, en écrivain des lieux, se laisse éblouir puis atteint finalement la région désolée du Khorassan, où il conte à son lecteur l'envoûtante légende chiite de l'imam caché. Ultime façon de rêver, peut-être encore, d'une autre spiritualité.