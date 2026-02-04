Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Avec toi je ne crains rien

Alexandre Duyck

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
15 août 1942, glacier des Diablerets. Deux silhouettes s'éloignent dans les couleurs de l'été. L'ascension, on le sait, n'est jamais sans danger. Le lendemain soir, le couple n'est pas de retour. Trois quarts de siècle plus tard, l'auteur de ce livre rencontre l'aînée de la fratrie que les parents ont laissée derrière eux, au moment où leurs deux corps refont surface. Elle a quatre-vingt-sept ans et ne sait toujours pas ce qui s'est passé alors. Mais rien, au cours de toutes ces années, n'a abîmé en elle le souvenir de Louise et Joseph, ce couple qui s'aimait tant. Elle raconte, comme si c'était hier. Sur certains points elle se tait. De cette histoire vécue, l'écrivain comble les silences, avec une justesse de ton, une écoute, un respect à la hauteur de l'émotion partagée. Et signe un roman puissamment universel, qui raconte l'impossibilité du deuil quand des êtres aimés s'évanouissent sans laisser de trace.

Par Alexandre Duyck
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Alexandre Duyck

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avec toi je ne crains rien par Alexandre Duyck

Commenter ce livre

 

Avec toi je ne crains rien

Alexandre Duyck

Paru le 04/02/2026

195 pages

Actes Sud Editions

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330215774
9782330215774
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.