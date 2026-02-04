Quand les montagnes dansent

Dans cette enquête tout en poésie, Olivier Remaud entremêle une connaissance fine de la géologie à des réflexions philosophiques et sensibles pour nous faire vivre le ballet infiniment lent des montagnes. En refermant ce livre, ces dernières ne nous semblent plus inanimées. Chaque rocher, chaque ligne de crête, chaque plateau d'altitude nous invite à comprendre comment les montagnes s'élèvent et s'aplatissent, se télescopent parfois, participent pleinement à l'ensemble des processus vitaux. Et nous montre à quel point nous sommes liés à la Terre, à ses éléments et tous ses peuples vivants.