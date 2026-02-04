Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Quand les montagnes dansent

Olivier Remaud, Valentine Goby

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cette enquête tout en poésie, Olivier Remaud entremêle une connaissance fine de la géologie à des réflexions philosophiques et sensibles pour nous faire vivre le ballet infiniment lent des montagnes. En refermant ce livre, ces dernières ne nous semblent plus inanimées. Chaque rocher, chaque ligne de crête, chaque plateau d'altitude nous invite à comprendre comment les montagnes s'élèvent et s'aplatissent, se télescopent parfois, participent pleinement à l'ensemble des processus vitaux. Et nous montre à quel point nous sommes liés à la Terre, à ses éléments et tous ses peuples vivants.

Par Olivier Remaud, Valentine Goby
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Olivier Remaud, Valentine Goby

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Milieux naturels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand les montagnes dansent par Olivier Remaud, Valentine Goby

Commenter ce livre

 

Quand les montagnes dansent

Olivier Remaud

Paru le 04/02/2026

223 pages

Actes Sud Editions

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330215736
9782330215736
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.