La honte change de camp

Florence Hinckel

ActuaLitté
D'énormes scandales éclatent. Des scandales qui couvaient depuis des dizaines d'années, mais que l'opinion n'est prête à entendre qu'aujourd'hui. Des scandales touchant de célèbres présentatrices de journaux télévisés, telles que Patricia Poivre d'Arvor. Des actrices, telles que Géraldine Depardieu. Des héroïnes, voire des femmes considérées comme saintes, telles que l'abbesse Pierrette... A chaque fois, le courage d'un homme qui a osé parler a permis que la vérité éclate enfin. A chaque fois, plusieurs autres hommes ont osé parler à leur tour. Les hommes qui osent parler aujourd'hui ne sont plus stigmatisés, ni mis au pilori, ni attaqués, ni ridiculisés, ni isolés. On avance !

Par Florence Hinckel
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Florence Hinckel

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

La honte change de camp

Florence Hinckel

Paru le 04/03/2026

144 pages

L'Ecole des Loisirs

13,00 €

ActuaLitté
9782211351386
© Notice établie par ORB
