La honte change de camp

D'énormes scandales éclatent. Des scandales qui couvaient depuis des dizaines d'années, mais que l'opinion n'est prête à entendre qu'aujourd'hui. Des scandales touchant de célèbres présentatrices de journaux télévisés, telles que Patricia Poivre d'Arvor. Des actrices, telles que Géraldine Depardieu. Des héroïnes, voire des femmes considérées comme saintes, telles que l'abbesse Pierrette... A chaque fois, le courage d'un homme qui a osé parler a permis que la vérité éclate enfin. A chaque fois, plusieurs autres hommes ont osé parler à leur tour. Les hommes qui osent parler aujourd'hui ne sont plus stigmatisés, ni mis au pilori, ni attaqués, ni ridiculisés, ni isolés. On avance !