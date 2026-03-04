L'Ecole des lettres N° 117-3, mars-mai 2026

Les monstres : comment détacher l'auteur de son oeuvre ? Comment réagir quand l'auteur entache ou contredit ce qu'il défend dans son livre ? Cette épreuve vécue par nombre de lecteurs et lectrices a motivé la journaliste américaine Claire Dederer à enquêter sur le sujet. Il est vaste, car chaque affaire est particulière, chaque lecture aussi : Voltaire, Rousseau, Hugo, Céline, Wilde, Picasso, Carroll... L'opprobre ou l'horreur torpillent-elles le génie ? Au sommaire aussi de ce numéro : un parcours philosophique à travers les albums de Tomi Ungerer, un nouveau portrait de Folcoche avec une séquence pédagogique sur Vipère au poing d'Hervé Bazin, et une lecture personnelle du Premier Homme d'Albert Camus.