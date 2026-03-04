Inscription
L'Ecole des lettres N° 117-3, mars-mai 2026

Les monstres : comment détacher l'auteur de son oeuvre ? Comment réagir quand l'auteur entache ou contredit ce qu'il défend dans son livre ? Cette épreuve vécue par nombre de lecteurs et lectrices a motivé la journaliste américaine Claire Dederer à enquêter sur le sujet. Il est vaste, car chaque affaire est particulière, chaque lecture aussi : Voltaire, Rousseau, Hugo, Céline, Wilde, Picasso, Carroll... L'opprobre ou l'horreur torpillent-elles le génie ? Au sommaire aussi de ce numéro : un parcours philosophique à travers les albums de Tomi Ungerer, un nouveau portrait de Folcoche avec une séquence pédagogique sur Vipère au poing d'Hervé Bazin, et une lecture personnelle du Premier Homme d'Albert Camus.

L'Ecole des lettres N° 117-3, mars-mai 2026

Paru le 27/02/2026

104 pages

12,00 €

