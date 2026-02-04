Inscription
#Imaginaire

Cadavre exquis

Agustina Bazterrica, Margot Nguyen Béraud

ActuaLitté
Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour pallier la pénurie de viande, des scientifiques ont mis au point une nouvelle race issue de génomes humains, destinée à devenir du bétail pour la consommation. Dans ce monde à la dérive, un homme travaillant à l'abattoir voit son quotidien basculer le jour où une femelle de "première génération" éveille en lui un trouble inexplicable. Alors que tout geste déplacé envers ces créatures - reléguées au rang d'animaux d'élevage - est passible de la peine de mort, il se met pourtant à la traiter comme une semblable. Roman coup de poing, Cadavre exquis explore nos habitudes de consommation et interroge, avec une intensité rare, la notion même d'humanité.

Par Agustina Bazterrica, Margot Nguyen Béraud
Chez J'ai lu

|

Auteur

Agustina Bazterrica, Margot Nguyen Béraud

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

Cadavre exquis

Agustina Bazterrica trad. Margot Nguyen Béraud

Paru le 04/02/2026

312 pages

J'ai lu

8,70 €

ActuaLitté
9782290436301
