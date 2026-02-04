Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour pallier la pénurie de viande, des scientifiques ont mis au point une nouvelle race issue de génomes humains, destinée à devenir du bétail pour la consommation. Dans ce monde à la dérive, un homme travaillant à l'abattoir voit son quotidien basculer le jour où une femelle de "première génération" éveille en lui un trouble inexplicable. Alors que tout geste déplacé envers ces créatures - reléguées au rang d'animaux d'élevage - est passible de la peine de mort, il se met pourtant à la traiter comme une semblable. Roman coup de poing, Cadavre exquis explore nos habitudes de consommation et interroge, avec une intensité rare, la notion même d'humanité.