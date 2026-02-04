Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les secrets d'un gentleman

Christelle Bibard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsqu'il revient au manoir familial, Nicholas Ellworth découvre que l'employée tout juste embauchée par son père n'est autre que Gillian Hamilton, dont la tête est mise à prix pour vol et pour meurtre ! La jeune femme s'est réfugiée à Scotney Castle pour échapper à son cousin, qui est prêt à tout pour la traîner en justice. Nicholas décide de la protéger, au risque d'être lui aussi éclaboussé par le scandale. Et alors que le danger les rattrape sur ses propres terres, il s'aperçoit qu'il tient bien plus à Gillian qu'il ne le pensait...

Par Christelle Bibard
Chez J'ai lu

|

Auteur

Christelle Bibard

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les secrets d'un gentleman par Christelle Bibard

Commenter ce livre

 

Les secrets d'un gentleman

Christelle Bibard

Paru le 04/02/2026

379 pages

J'ai lu

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290428979
9782290428979
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.