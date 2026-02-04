Les secrets d'un gentleman

Lorsqu'il revient au manoir familial, Nicholas Ellworth découvre que l'employée tout juste embauchée par son père n'est autre que Gillian Hamilton, dont la tête est mise à prix pour vol et pour meurtre ! La jeune femme s'est réfugiée à Scotney Castle pour échapper à son cousin, qui est prêt à tout pour la traîner en justice. Nicholas décide de la protéger, au risque d'être lui aussi éclaboussé par le scandale. Et alors que le danger les rattrape sur ses propres terres, il s'aperçoit qu'il tient bien plus à Gillian qu'il ne le pensait...