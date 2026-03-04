Inscription
La grammaire du cinéma

Yannick Vallet

Prise de vues, montage, cadre, mouvements de caméra, raccords, transitions et effets visuels constituent la grammaire du cinéma. Moyens d'expression du réalisateur, ils lui permettent de raconter une histoire, créer une ambiance et transmettre des émotions. Outil indispensable pour l'étudiant en cinéma ou le cinéphile, ce livre pratique expose les techniques, règles et principes du langage filmé, illustrés de photogrammes, de schémas explicatifs et explicités dans un glossaire en fin de volume. Cette 3e édition est enrichie de nouvelles illustrations qui donnent vie aux nombreuses scènes et films utilisés en exemple. Dans une approche originale et pédagogique, l'auteur analyse et décortique plus de 200 extraits de films choisis dans le cinéma classique, de genre et contemporain. Une invitation à revisiter l'histoire mondiale du 7e art et de ses créateurs pour découvrir et comprendre le langage cinématographique.

Par Yannick Vallet
Chez Armand Colin

Auteur

Yannick Vallet

Editeur

Armand Colin

Genre

Dictionnaire du cinéma

La grammaire du cinéma

Yannick Vallet

Paru le 04/03/2026

272 pages

Armand Colin

20,50 €

9782200642167
