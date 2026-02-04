Inscription
Nos désirs

Gillian Anderson, Marion Ségui

De quoi avez-vous envie quand personne ne vous regarde ? Quand les lumières sont éteintes ? Oui, vous. De quoi avez-vous vraiment envie ? Gillian Anderson a demandé à des femmes du monde entier de lui confier leurs fantasmes avec la liberté totale que permet l'anonymat. Nos désirs présente 174 lettres surprenantes, excitantes, émouvantes, parfois dérangeantes, toujours profondes. Du BDSM au polyamour en passant par le fétichisme ou d'autres pratiques plus atypiques, ces confessions érotiques dressent un panorama fascinant des désirs féminins au XXI ? siècle.

Par Gillian Anderson, Marion Ségui
Chez J'ai lu

|

Auteur

Gillian Anderson, Marion Ségui

Editeur

J'ai lu

Genre

Sexualité

Nos désirs

Gillian Anderson trad. Marion Ségui

Paru le 04/02/2026

520 pages

J'ai lu

10,50 €

ActuaLitté
9782290422670
