Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Quel chocolat pour demain ?

Katherine Khodorowsky

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'envolée du prix du chocolat n'est pas passée inaperçue : +14 % en un an. Alors qu'il était stable depuis 10 ans, pourquoi le prix du cacao a-t-il mondialement grimpé ? Est-on face à une crise qui va se résoudre, ou est-ce qu'au contraire, on ne mangeait pas auparavant du chocolat... trop bon marché ? Pendant ce temps, le "chocolat de Dubaï" explose sur les réseaux sociaux, créant au passage une pénurie de pistaches. Et dans les Lidl, cette année, sont apparus pour la première fois des chocolats de Pâques... sans cacao et sans que les consommateurs n'en soient avertis. Dans un contexte où la planète s'interroge sur l'avenir de ses ressources, le chocolat cristallise de nombreux enjeux éthiques, environnementaux et sociétaux. Katherine Khodorowsky, historienne, sociologue de l'alimentation et présidente de l'Académie française du chocolat de 2019 à 2025, revient dans ce livre sur les problématiques que rencontre la filière actuelle, alors que notre consommation ne cesse d'augmenter - 99, 3 ? % des foyers consomment au moins une fois par an un produit contenant du chocolat. A travers une analyse rigoureuse et pédagogique, l'autrice interroge la durabilité de la filière cacao, la qualité des produits ainsi que les attentes des consommateurs, en vue de brosser le portrait de ce que pourrait être le chocolat de demain. Ce livre important nous invite ainsi à une consommation responsable, en adéquation avec un commerce équitable, des cultures durables, l'arrêt de la déforestation comme du travail des enfants... sans oublier la préservation de notre propre santé.

Par Katherine Khodorowsky
Chez Dunod

|

Auteur

Katherine Khodorowsky

Editeur

Dunod

Genre

Chocolat

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quel chocolat pour demain ? par Katherine Khodorowsky

Commenter ce livre

 

Quel chocolat pour demain ?

Katherine Khodorowsky

Paru le 11/03/2026

160 pages

Dunod

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100889594
9782100889594
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.