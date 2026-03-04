Quel chocolat pour demain ?

L'envolée du prix du chocolat n'est pas passée inaperçue : +14 % en un an. Alors qu'il était stable depuis 10 ans, pourquoi le prix du cacao a-t-il mondialement grimpé ? Est-on face à une crise qui va se résoudre, ou est-ce qu'au contraire, on ne mangeait pas auparavant du chocolat... trop bon marché ? Pendant ce temps, le "chocolat de Dubaï" explose sur les réseaux sociaux, créant au passage une pénurie de pistaches. Et dans les Lidl, cette année, sont apparus pour la première fois des chocolats de Pâques... sans cacao et sans que les consommateurs n'en soient avertis. Dans un contexte où la planète s'interroge sur l'avenir de ses ressources, le chocolat cristallise de nombreux enjeux éthiques, environnementaux et sociétaux. Katherine Khodorowsky, historienne, sociologue de l'alimentation et présidente de l'Académie française du chocolat de 2019 à 2025, revient dans ce livre sur les problématiques que rencontre la filière actuelle, alors que notre consommation ne cesse d'augmenter - 99, 3 ? % des foyers consomment au moins une fois par an un produit contenant du chocolat. A travers une analyse rigoureuse et pédagogique, l'autrice interroge la durabilité de la filière cacao, la qualité des produits ainsi que les attentes des consommateurs, en vue de brosser le portrait de ce que pourrait être le chocolat de demain. Ce livre important nous invite ainsi à une consommation responsable, en adéquation avec un commerce équitable, des cultures durables, l'arrêt de la déforestation comme du travail des enfants... sans oublier la préservation de notre propre santé.