Voleuse de coeur

Johanna Lindsey

Pour aider un ami, Jeremy Malory a besoin des services d'un habile pickpocket. C'est dans une sordide taverne qu'il le trouvera, ou plutôt qu'il la trouvera. Car c'est une jeune voleuse, Danny, qui devient bientôt sa complice. Elle le guide dans les bas-fonds de Londres et, en échange, il lui apprend à se comporter comme une lady. Peu à peu, une irrésistible attirance naît entre eux. Mais quand un inconnu tente d'assassiner Danny, celle-ci comprend qu'elle doit avant tout élucider le secret de sa naissance si elle veut avoir une chance de vivre pleinement son amour.

Par Johanna Lindsey
Chez J'ai lu

Auteur

Elisabeth Luc, Johanna Lindsey

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

Voleuse de coeur

Johanna Lindsey trad. Elisabeth Luc

Paru le 04/02/2026

348 pages

J'ai lu

7,90 €

9782290403082
© Notice établie par ORB
