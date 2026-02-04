Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

Le Samouraï et le Mousquetaire

Oriol Vidal, Eric Senabre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bretagne, XVIIe siècle. César, treize ans, compte bien endosser son rôle d'héritier et restaurer le prestige du domaine familial. Pour ça, il a un plan bien ficelé : gagner Paris, entrer à l'académie des mousquetaires et accomplir des faits d'armes ! Lancé dans sa quête, César croise la route improbable... d'un samouraï en mission, bien loin de son Japon natal, avec lequel il se lie d'amitié. Mais les choses se compliquent lorsqu'il apprend que son cousin, lui-même mousquetaire du roi, a des ennuis. N'est-ce pas le devoir d'un apprenti mousquetaire que d'aider son prochain ? Un pour tous, tous pour un !

Par Oriol Vidal, Eric Senabre
Chez Editions Didier

|

Auteur

Oriol Vidal, Eric Senabre

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Samouraï et le Mousquetaire par Oriol Vidal, Eric Senabre

Commenter ce livre

 

Le Samouraï et le Mousquetaire

Oriol Vidal, Eric Senabre

Paru le 04/02/2026

272 pages

Editions Didier

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782278132065
9782278132065
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.