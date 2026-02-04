Le Samouraï et le Mousquetaire

Bretagne, XVIIe siècle. César, treize ans, compte bien endosser son rôle d'héritier et restaurer le prestige du domaine familial. Pour ça, il a un plan bien ficelé : gagner Paris, entrer à l'académie des mousquetaires et accomplir des faits d'armes ! Lancé dans sa quête, César croise la route improbable... d'un samouraï en mission, bien loin de son Japon natal, avec lequel il se lie d'amitié. Mais les choses se compliquent lorsqu'il apprend que son cousin, lui-même mousquetaire du roi, a des ennuis. N'est-ce pas le devoir d'un apprenti mousquetaire que d'aider son prochain ? Un pour tous, tous pour un !