#Roman francophone

Country girls

Edna O'Brien, Léo Dilé

ActuaLitté
Kate et Baba grandissent dans un village de l'ouest de l'Irlande. Lorsque la première obtient une bourse pour étudier au couvent, la seconde décide de la suivre. Mais l'atmosphère y est irrespirable pour ces jeunes filles éprises de liberté. Baba parvient alors à les faire toutes deux renvoyer. Les voilà parties pour Dublin. Là-bas, la cruauté des hommes, prompts à abuser de leur naïveté et à s'attribuer le statut avantageux de pygmalion, leur vaut désillusions et souffrance. Du moins vivent-elles selon leurs désirs. Country Girls réunit les trois premiers romans d'Edna O'Brien, trilogie dont le succès littéraire a été à la hauteur du scandale lors de la parution, en 1960, de son premier volume. L'audace et la lucidité de la romancière en font un vivifiant manifeste féministe. Soixante-cinq ans plus tard, il en émane toujours la même vitalité enchanteresse. Alexandre Fillon, Le Figaro. Mordant et humour sont les maîtres mots de ce très addictif récit. Florence Noiville, Le Monde des livres. Traduit de l'anglais (Irlande) par Léo Dilé.

Par Edna O'Brien, Léo Dilé
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Edna O'Brien, Léo Dilé

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Country girls

Edna O'Brien trad. Léo Dilé

Paru le 04/02/2026

864 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,90 €

ActuaLitté
9782253263975
© Notice établie par ORB
