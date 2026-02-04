Kate et Baba grandissent dans un village de l'ouest de l'Irlande. Lorsque la première obtient une bourse pour étudier au couvent, la seconde décide de la suivre. Mais l'atmosphère y est irrespirable pour ces jeunes filles éprises de liberté. Baba parvient alors à les faire toutes deux renvoyer. Les voilà parties pour Dublin. Là-bas, la cruauté des hommes, prompts à abuser de leur naïveté et à s'attribuer le statut avantageux de pygmalion, leur vaut désillusions et souffrance. Du moins vivent-elles selon leurs désirs. Country Girls réunit les trois premiers romans d'Edna O'Brien, trilogie dont le succès littéraire a été à la hauteur du scandale lors de la parution, en 1960, de son premier volume. L'audace et la lucidité de la romancière en font un vivifiant manifeste féministe. Soixante-cinq ans plus tard, il en émane toujours la même vitalité enchanteresse. Alexandre Fillon, Le Figaro. Mordant et humour sont les maîtres mots de ce très addictif récit. Florence Noiville, Le Monde des livres. Traduit de l'anglais (Irlande) par Léo Dilé.