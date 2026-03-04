Inscription
#Essais

Grand guide pratique de la copropriété

Richard Scaglione

Fruit de l'expérience d'un expert conseillant des copropriétaires au quotidien, de particuliers impliqués dans la gestion et le contrôle de leur copropriété et de professionnels de l'immobilier, cet ouvrage constitue la référence pour connaître et comprendre la copropriété. Du simple immeuble à la vaste résidence, que la gestion soit bénévole ou professionnelle, toutes les modalités de fonctionnement des instances administratives et juridiques en charge de la bonne marche et de l'équilibre financier d'une copropriété sont détaillées de façon claire et pratique et illustrées de nombreux exemples concrets. Les copropriétaires désireux de s'impliquer et d'agir y trouveront par ailleurs toutes les clés pour contrôler la bonne gestion d'une copropriété, améliorer son efficacité et résoudre les problèmes susceptibles de se présenter au quotidien comme à long terme. Cette 6eédition intègre les modifications législatives les plus récentes et comment les appliquer : lois ALUR, ELAN, 3DS, Climat et Résilience (DPE, PPT, etc.), encadrement des meublés touristiques (Airbnb), nouvelles obligations liées aux ascenseurs et à la sécurité, assurances, fiscalité...

Chez Dunod

Genre

Copropriété

Paru le 04/03/2026

508 pages

43,00 €

9782100889228
