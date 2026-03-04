Inscription
#Essais

Etre ou ne pas être charismatique

Renaud Borderie

Vous pensez qu'il faut parler fort, occuper l'espace, convaincre, performer pour être charismatique. Et si c'était précisément cela qui vous éloignait de votre vrai charisme ? Ce livre démonte les mythes les plus répandus : le leader inébranlable, le storytelling formaté, l'ego sûr de lui, la posture parfaite. Ici, pas de techniques pour impressionner ni de recettes pour capter l'attention. Le charisme n'est pas ce que vous faites. C'est ce qui se passe quand vous êtes vraiment là. A partir d'histoires incarnées (managers, dirigeants, figures publiques), de références philosophiques et de découvertes en neurosciences, ce livre montre comment le charisme naît de l'alignement entre votre corps, votre voix, votre intention et vos émotions. Vous y trouverez des exercices concrets pour : faire tomber vos masques, habiter votre parole, raconter depuis votre expérience plutôt que jouer un rôle, et retrouver une manière d'être qui touche parce qu'elle est vraie. Le charisme n'est ni un don ni une posture : c'est une compétence vivante qui se cultive. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui en ont assez de briller en surface et veulent enfin rayonner juste, durablement, sans manipuler ni se renier !


Dunod

|

Auteur

Renaud Borderie

Editeur



Genre

Carrière et réussite





Paru le 04/03/2026

168 pages



16,90 €



9782100887378
© Notice établie par ORB
plus d'informations

