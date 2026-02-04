Silences brisés

" Ce que vous allez lire est un plaidoyer pour l'enfance". A la suite des révélations sur l'affaire Bétharram ayant entraîné le Premier ministre François Bayrou dans la tourmente, la députée Violette Spillebout n'a pas hésité à descendre dans l'arène. Aux côtés de Paul Vannier, elle a dirigé la commission d'enquête parlementaire pour briser le silence autour des violences faites aux enfants dans les établissements scolaires. L'élue nous livre ici les coulisses de cette investigation, ses rencontres bouleversantes avec les victimes, les visites glaçantes, les auditions mouvementées, les recommandations du rapport parlementaire, et nous révèle aussi les pressions politiques... Violette Spillebout en est persuadée : cette lutte doit dépasser la guerre des partis. Un livre transpartisan pour enfin mettre un terme au silence et lutter contre les violences systémiques en milieu scolaire.