"La Petite Fille au ruban bleu est l'un des tableaux les plus connus de Renoir. Son modèle, Irène Cahen d'Anvers, faisait partie de la grande bourgeoisie juive de la fin du XIX ? siècle, très influente dans le monde de l'art. La destinée du tableau révèle les tumultes de l'époque. Commandé à Renoir en 1880 par les parents d'Irène, mécènes brillants, sa spoliation par les nazis, plus de cinquante ans plus tard, marque l'effondrement d'une élite qui finira en majorité déportée. Après la guerre, Irène Cahen d'Anvers récupère son tableau et le vend à un marchand d'armes proche des Allemands. Paradoxalement, plus La Petite Fille au ruban bleu gagne en célébrité, plus son modèle s'efface des mémoires. En réalité, on ne sait à peu près rien d'Irène Cahen d'Anvers. Elle est perçue comme l'épouse indigne de Moïse de Camondo, qui a, lui, laissé l'image d'un homme généreux, cultivé et respecté. A la lumière d'archives inédites et de rencontres, j'ai découvert tout un monde, celui de Parisiennes élégantes dont la vie a basculé dans la tragédie. Parmi elles, se dégage une Irène féministe avant l'heure, idéaliste et déterminée. Faire revivre la femme cachée derrière le portrait, tel a été mon objectif".