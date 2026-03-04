Franz Escher attend l'électricien. Il y a un faux contact dans sa prise. Pour tuer le temps, il se plonge dans un livre sur Elio Russo, ancien mafioso devenu témoin protégé. Elio Russo est en prison et attend d'être exfiltré. Ayant trahi les siens, il craint pour sa vie et, incapable de fermer l'oeil, il se met à lire en pleine nuit. Son livre parle d'un certain Franz Escher. Qui attend l'électricien. Il y a un faux contact dans sa prise. Court-circuit est un feu d'artifice narratif : à la manière des illusions de M. C. Escher, deux histoires sans aucun rapport à première vue s'entremêlent, au fil des pages, en une valse étourdissante qui nous électrise et nous tient en haleine jusqu'au court-circuit final.