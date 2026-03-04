Inscription
Nous avons besoin d'un ailleurs qui n'existe pas

Lucie Azema

L'appel du lointain est né dans les cabinets de géographes et les livres. On élaborait des rêves sur les cartes, les peuplant d'îles imaginaires et de créatures fantastiques. On se heurtait aux limites du monde connu pour mieux les dépasser. On remontait le Nil, croyant que le paradis y prenait source ; on s'enfonçait dans l'Amazonie pour y trouver l'Eldorado ou la cité de Z. A une époque où les frontières se dressent, réduisant notre horizon, Lucie Azema reparcourt l'histoire depuis l'Antiquité, de la Turquie à Katmandou, sur la route des hippies dans les sixties, pour montrer que le départ vers un pays réel est aussi le départ vers un pays rêvé. Les mondes intérieurs et ceux physiquement traversés se rencontrent dans le voyage pour ouvrir des espaces de liberté, à condition de laisser l'utopie tracer la route.

Par Lucie Azema
Chez Flammarion

Auteur

Lucie Azema

Editeur

Flammarion

Genre

Géographie physique

Nous avons besoin d'un ailleurs qui n'existe pas

Lucie Azema

Paru le 04/03/2026

208 pages

Flammarion

8,60 €

9782080483676
