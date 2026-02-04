Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Et le ciel se voila de fureur

Taï-Marc Le Thanh

ActuaLitté
"Il paraît que les femmes ont une place en ce monde, mais qu'elles mettront un peu plus de temps à la trouver". Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen et Anton : dans un chariot en direction du Far West, elles sont cinq filles et un garçon aveugle, qui forment une famille d'enfants perdus et recueillis par Hidalgo, une fine gâchette française qui ne se résoudrait jamais à abandonner des orphelins à leur sort. Rêvant d'un monde nouveau et d'échapper à leur destinée, ils partent à la conquête de l'Ouest, tout en apprenant à se défendre contre les nombreux dangers de ces terres où les hommes ne sont pas moins sauvages que les animaux. Mais les fantômes du passé sont lancés à leurs trousses, et la vie leur sera un combat sans merci.

Par Taï-Marc Le Thanh
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Taï-Marc Le Thanh

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

Et le ciel se voila de fureur

Taï-Marc Le Thanh

Paru le 04/02/2026

464 pages

L'Ecole des Loisirs

10,00 €

ActuaLitté
9782211349604
© Notice établie par ORB
plus d'informations

