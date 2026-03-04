Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Marche et reprends pied

Annabel Abbs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découverts et parcourus au bon moment, les paysages exercent sur nous leurs pouvoirs bienfaisants. Dans ce livre inspirant, Annabel Abbs analyse les bénéfices qu'exercent sur notre mental vingt paysages, ruraux comme urbains. Des montagnes aux prairies, des lignes de chemin de fer désaffectées aux rivières, des falaises côtières aux parcs urbains, chaque site devient source de bien-être et d'apaisement. Si l'on connaît aujourd'hui les énormes bienfaits physiologiques de la marche, il est temps de prendre en compte les bienfaits psychiques que peuvent apporter les lieux que nous choisissons d'arpenter. Avec un savant mélange d'anecdotes et d'études scientifiques, Annabel Abbs nous aide à identifier l'endroit idéal pour marcher suivant notre état d'esprit, qu'il s'agisse d'un chemin de canal pour stimuler la créativité, d'une ville animée pour dissiper l'ennui ou du bord de mer pour guérir le chagrin et l'insomnie. Une célébration du plaisir de la marche et de la contemplation.

Par Annabel Abbs
Chez Flammarion

|

Auteur

Annabel Abbs

Editeur

Flammarion

Genre

Lâcher prise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marche et reprends pied par Annabel Abbs

Commenter ce livre

 

Marche et reprends pied

Annabel Abbs trad. Béatrice Vierne

Paru le 04/03/2026

336 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080471208
9782080471208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.