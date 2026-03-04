Marche et reprends pied

Découverts et parcourus au bon moment, les paysages exercent sur nous leurs pouvoirs bienfaisants. Dans ce livre inspirant, Annabel Abbs analyse les bénéfices qu'exercent sur notre mental vingt paysages, ruraux comme urbains. Des montagnes aux prairies, des lignes de chemin de fer désaffectées aux rivières, des falaises côtières aux parcs urbains, chaque site devient source de bien-être et d'apaisement. Si l'on connaît aujourd'hui les énormes bienfaits physiologiques de la marche, il est temps de prendre en compte les bienfaits psychiques que peuvent apporter les lieux que nous choisissons d'arpenter. Avec un savant mélange d'anecdotes et d'études scientifiques, Annabel Abbs nous aide à identifier l'endroit idéal pour marcher suivant notre état d'esprit, qu'il s'agisse d'un chemin de canal pour stimuler la créativité, d'une ville animée pour dissiper l'ennui ou du bord de mer pour guérir le chagrin et l'insomnie. Une célébration du plaisir de la marche et de la contemplation.