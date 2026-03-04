Inscription
#Essais

Défense des droits de la femme

Mary Wollstonecraft

ActuaLitté
"Fortifiez et élevez l'esprit des femmes, et vous mettrez fin à leur obéissance aveugle. Il est temps d'opérer une révolution dans les moeurs féminines - temps de rendre aux femmes leur dignité perdue et de faire qu'elles travaillent, en tant que membres de l'espèce humaine, à réformer le monde en se réformant elles-mêmes". Publié en 1792, ce texte incendiaire dynamite l'ordre social établi. Royauté, esclavage, propriété, mariage - qualifié de "prostitution légale" -, rien n'échappe à la critique implacable de Mary Wollstonecraft. Inspirée par la pensée des Lumières, cette contemporaine d'Olympe de Gouges dénonce les mythes qui maintiennent les femmes dans l'ignorance et la soumission et affirme avec force que la raison n'a pas de sexe.

Par Mary Wollstonecraft
Chez Flammarion

|

Auteur

Mary Wollstonecraft

Editeur

Flammarion

Genre

sociologie du genre

Défense des droits de la femme

Mary Wollstonecraft trad. Douglas Hoare

Paru le 04/03/2026

384 pages

Flammarion

11,70 €

ActuaLitté
9782080449610
© Notice établie par ORB
