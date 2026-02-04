Inscription
#Essais

Les ordres monastiques et religieux au Moyen Age

Marcel Pacaut

L'histoire des ordres monastiques et religieux au Moyen Age constitue un chapitre essentiel de l'histoire ecclésiastique et spirituelle de cette période, tellement il est éclatant que moines et religieux - Benoît, Colomban, François d'Assise, Dominique - n'ont cessé de tenir une place importante dans l'Eglise et d'y exercer une influence durable. Elle permet de plus d'éclairer la question de la vocation religieuse et de voir comment, selon les temps et les hommes, on a donné à celle-ci le sens d'une fuite totale du monde ou d'une préparation spirituelle à l'action. Mais cette histoire déborde de beaucoup le seul cadre religieux, car c'est en tous domaines que les moines ont joué un rôle éminent, aussi bien dans le secteur de la pensée et de l'art que dans celui des institutions, des économies et des techniques. A côté des individualités, les grandes organisations, particulièrement Cluny, Cîteaux et les Mendiants, ont pesé, par leur puissance et leur rayonnement, sur l'évolution de ces siècles, qui, sans eux, n'auraient pas été ce qu'ils furent et n'auraient pas donné au Moyen Age sa pleine singularité.

Par Marcel Pacaut
Chez Armand Colin

|

Auteur

Marcel Pacaut

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Les ordres monastiques et religieux au Moyen Age

Marcel Pacaut

Paru le 04/02/2026

256 pages

Armand Colin

22,90 €

9782200643324
© Notice établie par ORB
