#Beaux livres

Peintre, céramiste, graveuse, décoratrice, Yvonne Jean-Haffen (1895-1993) s'impose au début du XXe siècle dans un monde qui laisse peu de place aux femmes artistes. Loin des écoles, avec détermination, elle a franchi une à une les étapes de la reconnaissance. Geneviève Haroche-Bouzinac retrace dans une biographie inédite le destin de cette artiste à l'oeuvre originale et foisonnante. Son pinceau exalte le vivant : fleurs, fruits, végétaux, créatures de la terre et de la mer. Attentive à l'essor de la modernité, cette Parisienne accompagne l'élan des Arts décoratifs des années 1930, participe à l'ornementation des paquebots transatlantiques, expose en galerie et dans les grandes manifestations internationales. Ethnographe sensible, elle s'intéresse aux arts populaires et restitue avec justesse la vie quotidienne encore préservée, comme ces scènes de pardons qui la fascinent. La Bretagne l'envoûte ; elle y trouvera son refuge et sa terre d'élection. Pourtant, cette oeuvre aboutie ne se livre pleinement qu'à la lumière de son histoire amoureuse : celle d'une femme qui refuse de choisir entre les deux hommes qu'elle aime. Mariée, elle s'éprend de Mathurin Méheut, célèbre peintre officiel de la Marine, dont les lettres ornées gardent la trace vibrante de leur complicité. Passion, affection, loyauté s'entrelacent dans cette existence où l'art et l'amour vont jusqu'au bout se confondre.

Chez Flammarion

Flammarion

Genre

Essais biographiques

Paru le 04/03/2026

400 pages

24,90 €

9782080152138
