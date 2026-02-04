Inscription
#Essais

Le petit Banque

Philippe Monnier

ActuaLitté
En 48 pages et 21 fiches pratiques, le Petit Banque fournit toutes les informations indispensables à la gestion bancaire, en présentant notamment : - le compte bancaire - les produits d'épargne et les placements financiers - les incidents liés au compte et au paiement - les crédits immobiliers et à la consommation - les outils de calcul financier - le tableau d'amortissement - le surendettement - les actions et obligations - les plans d'épargne en action et l'assurance-vie - la fiscalité des revenus et du patrimoinePlus de 25 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! Le Petit Banque est à jour des dernières évolutions réglementaires et fiscales au 1er janvier 2024. ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Philippe Monnier
Chez Dunod

|

Auteur

Philippe Monnier

Editeur

Dunod

Genre

Gestion de la banque

Le petit Banque

Philippe Monnier

Paru le 04/02/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

ActuaLitté
