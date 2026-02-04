Inscription
#Essais

Le petit contrôle de gestion

Charles-Edouard Godard, Séverine Godard

En 48 pages et 21 fiches pratiques, le Petit Contrôle de gestion fournit toutes les connaissances et outils indispensables au contrôle de gestion, notamment : - les centres d'analyse et les coûts complets - le seuil de rentabilité - l'imputation des charges fixes - les coûts à base d'activité - la démarche budgétaire - les prévisions de ventes et de production - la gestion des approvisionnements - les documents de synthèse prévisionnels - le contrôle budgétaire - les performances des tableaux de bord et des coûts cibles

Paru le 04/02/2026

48 pages

4,90 €

9782100888573
