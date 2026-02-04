En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit Finance fournit tous les aspects fondamentaux de l'analyse financière indispensables à toute personne confrontée à l'univers de la finance : - soldes intermédiaires de gestion du PCG et analyse du compte de résultat - capacité d'autofinancement - bilan fonctionnel du PCG - équilibre financier et ratios de structure - besoin en financement du cycle d'exploitation - rentabilité et effet de levier - risque d'exploitation, risque financier, risque de faillite - tableaux de financement et tableaux de flux de trésorerie - exemple de démarche d'analyse financière - décision d'investissement : évaluation et critères de décision - coût du capital ou coût moyen pondéré des sources de financement - choix du mode de financement, bilan financier et plan de financement - budget de trésorerie et plan de trésorerie, gestion de trésorerie - escompte commercial et découvert - rentabilité et risque "action et portefeuille d'actions"