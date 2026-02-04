Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le petit Finance

Fabrice Briot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 48 pages et 23 fiches pratiques, le Petit Finance fournit tous les aspects fondamentaux de l'analyse financière indispensables à toute personne confrontée à l'univers de la finance : - soldes intermédiaires de gestion du PCG et analyse du compte de résultat - capacité d'autofinancement - bilan fonctionnel du PCG - équilibre financier et ratios de structure - besoin en financement du cycle d'exploitation - rentabilité et effet de levier - risque d'exploitation, risque financier, risque de faillite - tableaux de financement et tableaux de flux de trésorerie - exemple de démarche d'analyse financière - décision d'investissement : évaluation et critères de décision - coût du capital ou coût moyen pondéré des sources de financement - choix du mode de financement, bilan financier et plan de financement - budget de trésorerie et plan de trésorerie, gestion de trésorerie - escompte commercial et découvert - rentabilité et risque "action et portefeuille d'actions"

Par Fabrice Briot
Chez Dunod

|

Auteur

Fabrice Briot

Editeur

Dunod

Genre

Gestion financière

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit Finance par Fabrice Briot

Commenter ce livre

 

Le petit Finance

Fabrice Briot

Paru le 04/02/2026

48 pages

Dunod

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100888559
9782100888559
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.