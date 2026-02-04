Inscription
#Essais

Le petit audit interne

Nicolas Dufour

ActuaLitté
En 48 pages et 16 fiches pratiques, Le petit Audit interne fournit toutes les notions indispensables pour appréhender les réglementations et pratiques en vigueur en matière d'audit interne. Cet ouvrage donne ainsi les repères utiles pour appréhender les pratiques d'audit interne : l'environnement de contrôle interne et l'approche par les risques ; le rôle de l'audit interne ; la déclinaison des plans d'audit interne ; les méthodes d'audit interne et leur mise en pratique ; les résultats d'audit interne et les suivis d'audit. + Inclus : des mises en pratiques et des études de cas, test interactif pour tester ses connaissances.

Par Nicolas Dufour
Chez Dunod

|

Auteur

Nicolas Dufour

Editeur

Dunod

Genre

Audit

Le petit audit interne

Nicolas Dufour

Paru le 04/02/2026

46 pages

Dunod

4,90 €

ActuaLitté
9782100888023
