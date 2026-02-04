En 48 pages et 16 fiches pratiques, Le petit Audit interne fournit toutes les notions indispensables pour appréhender les réglementations et pratiques en vigueur en matière d'audit interne. Cet ouvrage donne ainsi les repères utiles pour appréhender les pratiques d'audit interne : l'environnement de contrôle interne et l'approche par les risques ; le rôle de l'audit interne ; la déclinaison des plans d'audit interne ; les méthodes d'audit interne et leur mise en pratique ; les résultats d'audit interne et les suivis d'audit. + Inclus : des mises en pratiques et des études de cas, test interactif pour tester ses connaissances.