Les Trois petits cochons et le grand méchant loup... une histoire incontournable chez les petits, parfaite pour démarrer la lecture en douceur ! Avec un texte adapté, en grandes lettres, et les illustrations attachantes de Vayounette, votre enfant pourra entrer dans la lecture dès la maternelle et découvrir le plaisir de lire ! "Mes premières lectures spécial maternelle" sont accessibles dès que l'enfant connaît le son des lettres. Il peut ainsi s'entraîner à lire ses premiers mots grâce à : - L'utilisation des grandes lettres (les "lettres bâtons"), apprises par l'enfant dès le début de la maternelle ; - Un repérage clair des sons : les sons complexes sont distingués des sons simples et les lettres muettes sont grisées. Le niveau 1 porte sur la lecture de mots à sons simples. Le niveau 2 propose la lecture de mots à sons complexes de deux lettres (digrammes).