Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les trois petits cochons

Vayounette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Trois petits cochons et le grand méchant loup... une histoire incontournable chez les petits, parfaite pour démarrer la lecture en douceur ! Avec un texte adapté, en grandes lettres, et les illustrations attachantes de Vayounette, votre enfant pourra entrer dans la lecture dès la maternelle et découvrir le plaisir de lire ! "Mes premières lectures spécial maternelle" sont accessibles dès que l'enfant connaît le son des lettres. Il peut ainsi s'entraîner à lire ses premiers mots grâce à : - L'utilisation des grandes lettres (les "lettres bâtons"), apprises par l'enfant dès le début de la maternelle ; - Un repérage clair des sons : les sons complexes sont distingués des sons simples et les lettres muettes sont grisées. Le niveau 1 porte sur la lecture de mots à sons simples. Le niveau 2 propose la lecture de mots à sons complexes de deux lettres (digrammes).

Par Vayounette
Chez Larousse

|

Auteur

Vayounette

Editeur

Larousse

Genre

Ecriture, lecture

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les trois petits cochons par Vayounette

Commenter ce livre

 

Les trois petits cochons

Vayounette

Paru le 04/03/2026

24 pages

Larousse

3,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036085237
9782036085237
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.