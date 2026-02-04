Blood Over Bright Haven

La magie a un coût, quelqu'un doit payer... Sciona a consacré chaque instant de sa vie à la magie afin de devenir la première femme haut mage. Lorsqu'elle parvient enfin à accomplir l'impossible, elle comprend que le vrai combat ne fait que commencer. Ses nouveaux collègues sont prêts à tout pour l'humilier, comme lui attribuer un concierge au lieu d'un véritable assistant. Mais ni Sciona ni ses pairs ne savent que cet homme taciturne, Thomil, était autrefois un chasseur nomade, seul survivant de sa tribu. Ensemble, mage et étranger découvrent un terrible secret qui pourrait tout changer... ou leur coûter la vie.