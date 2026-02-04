Inscription
#Imaginaire

Blood Over Bright Haven

M. L. Wang, Emmanuel Chastellière, Elwira

La magie a un coût, quelqu'un doit payer... Sciona a consacré chaque instant de sa vie à la magie afin de devenir la première femme haut mage. Lorsqu'elle parvient enfin à accomplir l'impossible, elle comprend que le vrai combat ne fait que commencer. Ses nouveaux collègues sont prêts à tout pour l'humilier, comme lui attribuer un concierge au lieu d'un véritable assistant. Mais ni Sciona ni ses pairs ne savent que cet homme taciturne, Thomil, était autrefois un chasseur nomade, seul survivant de sa tribu. Ensemble, mage et étranger découvrent un terrible secret qui pourrait tout changer... ou leur coûter la vie.

Par M. L. Wang, Emmanuel Chastellière, Elwira
Chez Flammarion

|

Auteur

M. L. Wang, Emmanuel Chastellière, Elwira

Editeur

Flammarion

Genre

Fantasy

Retrouver tous les articles sur Blood Over Bright Haven par M. L. Wang, Emmanuel Chastellière, Elwira

Blood Over Bright Haven

M. L. Wang trad. Emmanuel Chastellière

Paru le 04/02/2026

631 pages

Flammarion

26,90 €

9782080472458
