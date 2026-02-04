Amours ardentes

L'amour se manifeste dans le vertige d'une rencontre, la chaleur d'un baiser ou la douceur d'un regard posé sur soi. A chaque instant, il existe mille façons de s'aimer. Dans cette anthologie, onze autrices, d'hier à aujourd'hui, explorent différentes facettes du sentiment amoureux. Leurs mots se répondent, se complètent et nous ouvrent un horizon de possibles. Juliette Adam - Tess Alexandre - Pauline Bilisari - Alia Cardyn - Colette - Marceline Desbordes-Valmore - Emily Dickinson - Pauline Harmange - Françoise Rachmuhl - Marcelle Sauvageot - Jo Witek.