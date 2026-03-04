Angel est là !

Résumé Angel, l'amie de Stitch, est en visite sur l'île. Les deux extraterrestres sont ravis de se retrouver ! Yuna aimerait passer du temps avec eux, elle aussi. Mais elle n'arrive pas à se lier d'amitié avec Angel. Stitch doit vite trouver une solution ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.