#Roman jeunesse

Angel est là !

Disney

ActuaLitté
Résumé Angel, l'amie de Stitch, est en visite sur l'île. Les deux extraterrestres sont ravis de se retrouver ! Yuna aimerait passer du temps avec eux, elle aussi. Mais elle n'arrive pas à se lier d'amitié avec Angel. Stitch doit vite trouver une solution ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

Angel est là !

Disney

Paru le 04/03/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

ActuaLitté
9782017371847
