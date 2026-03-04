Expédition au pays des pumas

L'Amérique ! Cela fait longtemps que Romain rêve d'explorer ce pays-continent ! Grâce à Lilou, il va enfin partir à la découverte des grands parcs nationaux de la côte ouest, peuplés d'animaux sauvages emblématiques. Le loup, le grizzly... et surtout le puma ! La série pour tous les fans d'animaux sauvages ! - Une série d'aventure au coeur de la nature qui sensibilise aux enjeux environnementaux - Une histoire inédite sur le puma, en Amérique - Une maquette richement illustrée avec des photographies en couleurDès 6 ans.