Expédition au pays des pumas

Pascal Ruter

L'Amérique ! Cela fait longtemps que Romain rêve d'explorer ce pays-continent ! Grâce à Lilou, il va enfin partir à la découverte des grands parcs nationaux de la côte ouest, peuplés d'animaux sauvages emblématiques. Le loup, le grizzly... et surtout le puma ! La série pour tous les fans d'animaux sauvages ! - Une série d'aventure au coeur de la nature qui sensibilise aux enjeux environnementaux - Une histoire inédite sur le puma, en Amérique - Une maquette richement illustrée avec des photographies en couleurDès 6 ans.

Par Pascal Ruter
Chez Hachette

Pascal Ruter

Hachette

Autres collections (6 à 9 ans)

Expédition au pays des pumas

Pascal Ruter

Paru le 04/03/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

9782017355137
