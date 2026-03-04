Un poulain clandestin

Un bébé licorne sème la panique à l'école ! La directrice veut le reconduire dans la forêt, mais Sophia découvre qu'Ava s'est prise d'affection pour lui et qu'elle l'a caché dans les écuries. Or le petit ne maîtrise pas encore sa magie et risque de provoquer des catastrophes. Les élèves du Dortoir Saphir doivent vite trouver une solution ! La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion - Pour tous les fans de licornes et d'aventures - Richement illustré par des images de la série NetflixDès 8 ans.