Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

Un poulain clandestin

Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un bébé licorne sème la panique à l'école ! La directrice veut le reconduire dans la forêt, mais Sophia découvre qu'Ava s'est prise d'affection pour lui et qu'elle l'a caché dans les écuries. Or le petit ne maîtrise pas encore sa magie et risque de provoquer des catastrophes. Les élèves du Dortoir Saphir doivent vite trouver une solution ! La série Netflix L'école des Licornes adaptée en romans ! - Une série pleine de magie et d'émotion - Pour tous les fans de licornes et d'aventures - Richement illustré par des images de la série NetflixDès 8 ans.

Par Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un poulain clandestin par Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula

Commenter ce livre

 

Un poulain clandestin

Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula

Paru le 04/03/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017354802
9782017354802
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.