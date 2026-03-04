Inscription
Une pyramide d'émotions

Geneviève Guilbault

Billie a pris sa décision : elle quitte Danse-Elite ! Parce que cette année, elle rejoint le programme de sports artistiques ! Le plus dur dans tout ça, c'est qu'elle verra moins Maya, sa meilleure amie. Pour commencer, elle doit apprendre le Cheerleading. Mais Billie a du mal à s'intégrer car l'équipe est déjà soudée et super-entraînée. Heureusement, son amie Hanna est là pour l'aider à montrer le meilleur d'elle-même. Pourtant, Billie s'inquiète : pourquoi ses coéquipiers ont-ils l'air si méfiants ? Et surtout... sera-t-elle à la hauteur ?

Chez Hachette

Auteur

Geneviève Guilbault

Editeur

Hachette

Genre

Danse

Une pyramide d'émotions

Geneviève Guilbault

Paru le 04/03/2026

336 pages

Hachette

6,90 €

9782017351658
