Les meilleurs moments du film Zootopie, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lectureà partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Lorsque la ville de Zootopie fait face à de mystérieux cas de disparition, Judy Hopps, une lapine policière, se saisit de l'affaire. Pour démasquer les coupables, elle va devoir faire équipe avec Nick Wilde, un renard arnaqueur professionnel.