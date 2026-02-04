Inscription
#Album jeunesse

Zootopie

Disney, Marianne Lévêque

Les meilleurs moments du film Zootopie, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lectureà partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Lorsque la ville de Zootopie fait face à de mystérieux cas de disparition, Judy Hopps, une lapine policière, se saisit de l'affaire. Pour démasquer les coupables, elle va devoir faire équipe avec Nick Wilde, un renard arnaqueur professionnel.

Par Disney, Marianne Lévêque
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Marianne Lévêque

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Zootopie

Disney

Paru le 04/02/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

9782017367550
