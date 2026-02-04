Ninja - Cuisines du Maghreb

Grâce à l'air fryer Ninja®, vous pouvez frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller ou déshydrater tous vos aliments préférés dans un seul et même appareil ! DECOUVREZ 70 RECETTES ORIENTALES SAVOUREUSES POUR RECHAUFFER VOS REPAS, EVEILLER VOS SENS ET VOYAGER SANS QUITTER VOTRE TABLE : - Khobz dar express au cumin - Bricks viande hachée et coriandre fraîche - Chorba frik revisitée - Mini keftas de poulet aux herbes - Pilons de poulet au citron confit et aux olives - Tajine de veau, pruneaux et amandes - Filets de dorade chermoula - Tajine de lotte et olives - Couscous aux légumes grillés - Pommes de terre rôties à la harissa - Baklava express - Makrouts