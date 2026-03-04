Inscription
#Imaginaire

My Bloody Princes

Anna Triss

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cassie Miller, l'héritière déchue du gang des Hydres, n'a plus rien à perdre. Depuis qu'elle a retrouvé le corps égorgé de son jumeau, son monde s'est effondré. Son but ultime : traquer le meurtrier. Mais à peine l'enterrement terminé, elle est enlevée et conduite de force à Hellstone Academy, une université secrète où l'élite criminelle des Bloody Shadows apprend à tuer, manipuler et dominer. A la tête de cette académie règnent trois jeunes hommes aussi séduisants qu'impitoyables : Arès, Hadès et Hermès, les anciens meilleurs amis de son frère... qui pourraient être ses assassins. Déterminée à percer les mystères tapis entre ces murs, Cassie s'engage dans une enquête dangereuse où elle devra affronter les princes de l'Enfer, et ses propres ténèbres, pour survivre. Or, plus elle se rapproche de la sombre vérité, plus elle s'enlise dans un jeu de séduction, de pouvoir, et de vengeance. Ces trois hommes troublent ses certitudes, et résister au charme sulfureux de chacun s'avère être la difficulté la plus redoutable de la mission que Cassie s'est donnée. Bienvenue à Hellstone. Ici, la loi du plus fort n'est pas seulement une devise. C'est une sentence.

Par Anna Triss
Chez Hachette

|

Auteur

Anna Triss

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Commenter ce livre

 

My Bloody Princes

Anna Triss

Paru le 04/03/2026

828 pages

Hachette

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782017348658
© Notice établie par ORB
