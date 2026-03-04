Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Jardin magique

Stéphanie Alastra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cahier souple grand format de 64 pages avec des rabats proposant 30 coloriages mystères sur la thématique du jardin magique. Pour découvrir qui se cache derrière les dessins mystères et révéler les images qui se cachent sur la page, l'enfant doit colorier les cases en suivant les codes couleurs. ex : Des petits lutins dans un potager magique, des cabanes dans les arbres décorés de guirlandes et lanternes magiques, des fées qui dansent avec des papillons sous la lune et les étoiles...

Par Stéphanie Alastra
Chez Hachette

|

Auteur

Stéphanie Alastra

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jardin magique par Stéphanie Alastra

Commenter ce livre

 

Jardin magique

Stéphanie Alastra

Paru le 04/03/2026

64 pages

Hachette

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017347248
9782017347248
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.