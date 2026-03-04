Un cahier souple grand format de 64 pages avec des rabats proposant 30 coloriages mystères sur la thématique du jardin magique. Pour découvrir qui se cache derrière les dessins mystères et révéler les images qui se cachent sur la page, l'enfant doit colorier les cases en suivant les codes couleurs. ex : Des petits lutins dans un potager magique, des cabanes dans les arbres décorés de guirlandes et lanternes magiques, des fées qui dansent avec des papillons sous la lune et les étoiles...