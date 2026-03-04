Sun & Ssukgat

Les secrets coréens pour une vie plus saine et plus heureuse ! Prévenir plutôt que guérir : depuis des siècles, la Corée cultive l'art du bien-être en s'inspirant de la nature et de ses vertus. Inspirée par le ssukgat, ce chrysanthème aux vertus médicinales, Michelle Jungmin Bang nous invite à ralentir et à réinventer notre quotidien. Découvrez comment l'art de vivre coréen conjugue prévention, alimentation consciente, écologie et lien social pour contrer le stress moderne et cultiver la vitalité. Dans ce guide pratique, vous trouverez : - Les clés d'une santé durable : principes coréens pour prévenir plutôt que guérir. - L'art du ssukgat : symbole de renaissance et plante médicinale aux multiples vertus. - Recettes et rituels : kimchi, bouillons, soupes, plats fermentés et soins naturels. - Secrets de la longévité asiatique : alimentation, activité physique, gestion du stress. - Bien-être holistique : bains coréens (jjimjilbang), méditation, pleine conscience. - Philosophie "yak sik dong won" : quand la nourriture devient le premier remède. - Approche écologique et zéro déchet : consommer la plante entière, réduire le gaspillage. Un guide inspirant, pratique et profondément humain, pour reprendre soin de soi, retrouver l'équilibre et faire de chaque jour un acte de santé et de joie.