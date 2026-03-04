Inscription
Choisir la gentillesse

Kobi Yamada, Charles Santoso

Pourquoi la gentillesse a-t-elle autant d'importance ? Comment peux-tu la propager ? Saupoudrés de tendresse, des mots et des actes banals peuvent avoir un impact incroyable. La gentillesse provoque la gentillesse. La compréhension appelle la compréhension. L'amour créé encore plus d'amour. Nous avons tous le pouvoir de soutenir et d'encourager les gens qui nous entourent, de les aider à se sentir considérés et entendus, ou tout simplement de leur donner le sourire. Il ne tient qu'à nous d'agir pour créer un monde plus doux et plus bienveillant. Alors, choisis la gentillesse pour toi et pour les autres.

Kobi Yamada, Charles Santoso
Chez Hachette

Auteur

Kobi Yamada, Charles Santoso

Editeur

Hachette

Genre

La vie quotidienne

Choisir la gentillesse

Kobi Yamada, Charles Santoso trad. Anne-Laure Estèves

Paru le 04/03/2026

48 pages

Hachette

12,00 €

9782017334033
© Notice établie par ORB
