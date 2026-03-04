Choisir la gentillesse

Pourquoi la gentillesse a-t-elle autant d'importance ? Comment peux-tu la propager ? Saupoudrés de tendresse, des mots et des actes banals peuvent avoir un impact incroyable. La gentillesse provoque la gentillesse. La compréhension appelle la compréhension. L'amour créé encore plus d'amour. Nous avons tous le pouvoir de soutenir et d'encourager les gens qui nous entourent, de les aider à se sentir considérés et entendus, ou tout simplement de leur donner le sourire. Il ne tient qu'à nous d'agir pour créer un monde plus doux et plus bienveillant. Alors, choisis la gentillesse pour toi et pour les autres.