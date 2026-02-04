Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Ecosse : - Pour toutes les envies de voyage : 1 circuit des incontournables d'Edimbourg à Glasgow en passant par l'île de Skye et le loch Ness ; 1 séjour autour d'Edimbourg ; 1 road trip sur la North Coast 500, dans l'extrême nord des Highlands. - Des pages thématiques très illustrées : lochs mystérieux, châteaux emblématiques, îles à la beauté brute, paysages époustouflants, distilleries... - Des bonnes adresses de pubs, fermes-auberges, cafés... pour se restaurer et sortir. - 40 cartes et 200 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !